«تايم إكسبرس الخان»..فندق جديد في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إلى إطلاق علامتها التجارية الجديدة تايم إكسبريس للفنادق بالتزامن مع افتتاح فندقها الجديد في الشارقة هذا الشهر.

يضم فندق تايم إكسبرس الخان من فئة الثلاث نجوم، 55 غرفة فندقية موزعة على خمسة طوابق، من ضمنها خمسة أجنحة تتميز بوجود مطابخ مجهزة بشكلٍ جيد مع 50 غرفة أساسية.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: «يشكل افتتاحنا لأول فندق يحمل اسم العلامة الجديدة تايم إكسبرس للفنادق التي انضمت إلى محفظة مجموعة تايم، فصلاً جديداً ومثيراً من تاريخنا. لقد تم بناء هذا الفندق، ليتناسب مع رغبات كل من رجال الأعمال والسياح على حدٍّ سواء، حيث تم تجهيزه بالكامل بأحدث التجهيزات التي يبحث عنها المسافر العصري وضمن الميزانية المعقولة، كما يوفر الفندق لضيوفه أجواءً هادئة ومريحة».

واختتم عوض الله: «من المنتظر أن يكون عام 2020 عاماً مزدحماً للغاية لمجموعة تايم، بالتزامن مع عزمنا كشف المزيد من الافتتاحات الفندقية والاتفاقيات خلال الأشهر ال 12 المقبلة. لقد عملنا وفق استراتيجية واضحة لإدارة محفظتنا الحالية من المنشآت الفندقية، عبر تحديد وتقييم الطلب داخل كل سوق».