الذهب يفقد 12 دولاراً.. والأسترليني يهبط 1%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع خلال تعاملات، أمس الاثنين، ليفقد المعدن 1% تمثل أكثر من 12 دولاراً بعد قرارات البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد المتأثر سلباً بانتشار فيروس «كورونا».

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8% ليهبط إلى 1576.98 دولار للأوقية، فاقداً نحو 12.18 دولار من قيمته، بينما انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر إبريل/‏نيسان بنحو 0.3% أو ما يوازي 5 دولارات، مسجلاً 1582.90 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، هبط الجنيه الاسترليني بأكثر من 1% في أول أيام تداوله؛ بعد البريكست خلال تعاملات، أمس الاثنين، مع تصريحات رئيس الوزراء بشأن المرحلة الانتقالية.

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وتراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.1% عند مستوى 1.3057 دولار.

وخرجت المملكة المتحدة من عضوية الإتحاد الأوروبي رسمياً، يوم الجمعة الماضي، لتبدأ المرحلة الانتقالية التي تشهد بقاء المملكة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي إلى حين الاتفاق على شكل العلاقات التجارية والاقتصادين بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: إن بريطانيا ستضع أجندتها الخاصة بدلاً من تلبية قواعد الكتلة؛ لإبرام اتفاق تجاري، ما أثار مجدداً المخاوف بشأن إمكانية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون صفقة تجارية خلال ال11 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية.