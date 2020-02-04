شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» توقع صفقة تمويل بـ 300 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن توقيع صفقة تمويل غير مضمون ثنائي الشريحة بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) لمدة خمس سنوات مع «الإمارات الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني. وسوف تتضمن صفقة التمويل شريحة تقليدية وأخرى إسلامية مع إمكانية رفع قيمة التمويل إلى 600 مليون دولار. وسوف تدعم هذه الصفقة احتياجات التمويل للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع «الإمارات الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وتعزيز علاقتنا مع «الإمارات دبي الوطني» في إطار سعينا لمواصلة تنويع مصادر السيولة لدينا. ونشكر كلاً من «الإمارات الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» على ثقتهما بشركتنا ونتطلع إلى علاقة مستمرة مع الجانبين».

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