الطاير يبحث العلاقات مع سفير الاتحاد الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

التقى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، يوم أمس مع اندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي. وناقش الاجتماع أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية التي تجمع دولة الإمارات مع الاتحاد الأوربي وسبل تعزيزها.

وخلال الاجتماع؛ أكد عبيد حميد الطاير حرص وزارة المالية على مواصلة العمل لتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وقال: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع دول الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة. وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون حول المجالات المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات وتقوية الأطر القانونية ذات الصلة. كما استعرض الطرفان الموضوعات ذات الصلة بالتجارة الدولية على سبيل المثال تنفيذ أحكام منظمة التجارة العالمية. وفي الختام أكد وزير الدولة للشؤون المالية على أهمية استمرارية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وبوجه التحديد المواضيع المتعلقة بأي تشريعات ذات الصلة والتي تصدر من الاتحاد الأوروبي.