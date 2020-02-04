«الأوراق المالية» تصدر دليلاً لحوكمة الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً اعتمد بموجبه دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة لسنة 2020 الذي يشكل نقلة نوعية في تعزيز الانضباط المؤسسي في العلاقات والإدارة في الشركات المساهمة العامة، وفقاً للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة مع الأخذ بالاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

وسيبدأ تطبيق أحكام دليل الحوكمة الجديد للشركات المساهمة العامة بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية وبناء على ذلك سيتم أيضاً إلغاء القرار الذي أصدره المجلس عام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات وإلغاء كل قرار أو تعميم أو ضوابط تخالف أو تتعارض مع أحكام الدليل الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية.

ويتكون الدليل الجديد للحوكمة من 82 مادة، وتمت صياغة بنودها بطريقة بسيطة وواضحة، وستكون جميع الشركات المساهمة العامة ملزمة بالامتثال لأحكامه، وتشرف الهيئة على عملية التطبيق، باعتبارها جهة منظمة للشركات المُدرجة، وتتكون الأركان الرئيسية لحوكمة الشركات من المساءلة والإنصاف والإفصاح والشفافية والمسؤولية.

تتمحور حوكمة الشركات حول توجيه الشركات والرقابة عليها، فهي تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها. ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم، كما أنه يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإشرافهم ووكالتهم نحو تحقيق استدامة الشركة.

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وخُصصت المادة الثانية من الدليل لتحديد المبادئ والأهداف التي يسعى لتحقيقها وتتمثل في المساءلة، حيث يؤسس الدليل لمساءلة إدارة الشركة من قبل جميع المساهمين وأصحاب المصالح، ويوجه مجلس الإدارة لوضع الاستراتيجية والإشراف وتوجيه الإدارة ومراقبتها.

ويستهدف الدليل أيضاً تحقيق العدالة من خلال إلزام الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين، بمن فيهم مساهمو الأقلية، ويُعطي جميع المساهمين التعويض الفعال لقاء إضرار مجلس الإدارة بحقوق المساهمين.

وعلى مستوى الشفافية والإفصاح فإن الدليل يلزم الشركة القيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأحداث الجوهرية التي تتعلق بالشركة بما في ذلك شؤونها المالية وأداؤها وملكية أسهمها وحوكمتها على نحو يتسم بسهولة الوصول إليه من جانب جميع الأطراف المعنية.

ويعزز الدليل مبدأ المسؤولية، والذي يعني إقرار الشركة بحقوق باقي أصحاب المصالح بحسب القوانين واللوائح، وتشجع التعاون فيما بين الشركة وأصحاب المصالح في إيجاد شركات تتسم بالاستدامة والملاءة المالية.

ويهدف هذا الدليل إلى وضع إطار عمل قانوني ونظامي فعال لتنظيم شؤون الشركة، وبصفة خاصة وضع إطار عمل للتعامل مع حقوق جميع أصحاب المصالح وحمايتها وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتعزيز دور مجلس الإدارة واللجان والعمل على تطوير قدراتها بما يعزز من آليات صنع القرار بالشركة وتحقيق الشفافية والحيادية والإنصاف في سوق رأس المال ومعاملاتها وبيئة العمل وتعزيز عملية الإفصاح بها. (وام)