صندوق النقد يحذر من ارتفاع الأصول الخطرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر صندوق النقد الدولي من الأداء القوي للأصول الخطرة في العام الماضي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية التيسيرية خلال عام 2019 إحدى القوى المحركة المهمة التي عززت أسعار الأصول.

وقال توبياس أدريان وفابيو ناتيلوسي عبر مدونة الصندوق إن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي أدت إلى اتجاه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نحو سياسة تيسيرية - بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي - من خلال خفض معدلات الفائدة واستخدام الأدوات غير التقليدية.

وكان العدد الإجمالي لعمليات خفض الفائدة في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

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وساهم الرد القوي للبنوك المركزية في التخفيف الحاد للظروف المالية في جميع أنحاء العالم، مما ساعد بدوره على احتواء المخاطر السلبية في التوقعات الاقتصادية.

وينعكس التحسن في معنويات السوق في أحد أكثر مؤشرات المخاطر الهبوطية شيوعاً، وهو منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية والذي يقيس الفارق بين عائد الديون لأجل عامين ونظيره ذي فترة استحقاق 10 سنوات، والذي انعكس بشكل واضح منذ أوائل عام 2018، ليشير إلى زيادة قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية.

ومع ذلك، تخلى المنحنى عن انعكاسه مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2019 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

وتناقش آخر مراجعة لصندوق النقد بشأن التوقعات الاقتصادية، تخفيف الظروف المالية وإعادة تقييم المخاطر السلبية، ويتوقع بحذر حدوث انتعاش بسيط للنشاط الاقتصادي العالمي في العامين الجاري والمقبل.