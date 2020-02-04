«الاقتصاد» تستدعي 1000 سيارة خلال يومين

أعلنت وزارة الاقتصاد عن عمليات استدعاء شملت 1051 سيارة خلال يومين فقط، منها 704 سيارات، أمس، أنواع «مازدا CX9»، و«فورد»، و«فولكس واجن تيغوان» و«باسات CC»، وذلك لإصلاح عيوب تصنيعية مختلفة بالتنسيق مع وكالات السيارات المعنية في الدولة.

ووفقاً لبيان وزارة الاقتصاد، فقد تم استدعاء 62 سيارة من سيارات «مازدا CX9»، المصنعة بين سبتمبر وديسمبر 2017، نظراً لأن المركبات المتضررة يمكن أن تحدث أعطالا في نظام الوسادة الهوائية الأمامية للركاب، أو نظام تشغيل المحرك، بالإضافة إلى مجموعة تحذيرات خاطئة.

وعلى صعيد حملة استدعاء «فورد»، شملت 99 سيارة، موديل 2017، لاحتمالية أن يكون ذراع التحكم الأمامية السفلية في بعض السيارات، تحتوي على لحامات غير مطابقة للمواصفات، وربما يؤدي إلى تفكك هذه اللحامات واصطدام مجموعة العجلات، وهذا يؤدي إلى كبح العجلة الأمامية بما يؤثر في التحكم في نظام التوجيه.

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وجاءت حملة استدعاء سيارات «فولكس واجن تيجوان باسات CC»الأعلى من حيث العدد، وشملت 365 سيارة في دبي والإمارات الشمالية، و178 مركبة في أبوظبي والعين، والمصنعة في عام 2016.

وأفاد بيان الوزارة بأن مجموعة «فولكس واجن» توصلت إلى أن المكثف قد يكون معطلاً ضمن عدد قليل من السيارات المنتجة خلال فترة زمنية محدودة، ويعود السبب في هذا العطل إلى المعالجة الحرارية غير الكافية ضمن وحدة التحكم في الوسادة الهوائية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد، أطلقت أول أمس، حملة استدعاء شملت 347 سيارة، توزعت بواقع 151 سيارة من نوع «فورد ترانزيت» موديل 2015-2017، و 196 سيارة، نوع «لينكولين»، موديل 2016-2017، وذلك لعيوب تصنيعية مختلفة.