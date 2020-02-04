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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 600 مليون دولار تسهيلات لـ«الإمارات للألمنيوم» تاريخ النشر: 04/02/2020 استمع

دبي:”الخليج 365” أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 600 مليون دولار مع مجموعة من البنوك الإماراتية والدولية.

وهذه التسهيلات الإلزامية، ومدتها ثلاث سنوات، صفقة تنافسية تحل مكان التسهيلات غير الإلزامية من قبل عدد من البنوك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ورتب الصفقة كل من بنك دبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق و«ستاندرد تشارترد». وتستخدم التسهيلات الائتمانية الدوارة من قبل الشركات بهدف تمكين الإدارة الفعالة للتدفق النقدي والسيولة.

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