دبي تستضيف معرض الشرق الأوسط للطاقة في مارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 3 حتى 5 مارس/ آذار المقبل فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة -المنصة العالمية الشاملة للطاقة - بمشاركة ألف و300 شركة وأكثر من 40 متحدثاً وسيغطي الحدث خمسة أقسام رئيسية متخصصة هي التحول الرقمي وتوليد الطاقة والنقل والتوزيع وإدارة واستهلاك الطاقة والمصادر المتجددة.

ويواجه قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدياً مزدوجاً يتمثل في مواكبة مستويات الطلب المتزايدة واعتماد الأنظمة منخفضة الكربون التي أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقتٍ مضى وفقاً للتقرير الصادر قبيل المعرض.

كما أوضح التقرير المعني بقطاعي الطاقة والمرافق لعام 2020 الذي أعدته شركة البحث العالمية «جي آر إس ريسرتش آند استراتيجي» بتكليف من «إنفورما ماركتس» الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للطاقة بأنّ قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة في المنطقة ستصل إلى 260 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.

ويشير التقرير إلى أن أنظمة الطاقة في مختلف أنحاء العالم تشهد العديد من التحولات المتسارعة التي تؤثر في مختلف مناحي الحياة بدءاً من الوقود المستخدم للسيارات إلى أنظمة التدفئة المنزلية ومصادر الطاقة التشغيلية المستخدمة خلال العقود القادمة.

واستند التقرير إلى استطلاع شمل أكثر من ألفي جهة مشغّلة في قطاع الطاقة، وأفاد بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعدّ من أكثر الأسواق الواعدة من حيث زيادة الفرص الاستثمارية المستقبلية حيث تمثّل نسبة 32.8 في المئة من قيمة المعاملات المتوقعة.

وقالت كلوديا كونيتشنا مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة أن المنصة التي يوفرها المعرض تجمع رواد قطاع الطاقة العالميين لبحث القضايا الجوهرية واستكشاف الفرص المتاحة وطرح آلية العمل المستقبلية حيث ستتيح الجلسات الحوارية العامة وسلسلة المؤتمرات المرافقة الاطلاع على الرؤى والآراء المبتكرة لخبراء القطاع حول أسس التحول لقطاع الطاقة في المنطقة.

وستركز الجلسات الحوارية على الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالتحول في قطاع الطاقة والتي ستشمل نماذج عمل تشغيلية مبتكرة إلى جانب أهمية تفعيل دور مصادر الطاقة المتجددة الرقمية ذات الكفاءة العالية.

وتعدّ هذه الجلسات جزءاً من برنامج مؤتمرات معرض الشرق الأوسط للطاقة بمحاوره الثلاثة الذي استقطب أكثر من 150 خبيراً في قطاع الطاقة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في مؤتمر «مصادر الطاقة المتجددة» المنعقد على مدار يومين إلى جانب العديد من الندوات المتخصصة بالتحول الرقمي في قطاع الطاقة.