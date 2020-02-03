شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحقق الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا المنتظر عند 50.00 ويظهر بعض الارتداد الصاعد كونه يشكّل حاجز نفسي مهم لدى المضاربين، وننتظر استئناف التداولات السلبية للتوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 48.30، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 51.80.

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