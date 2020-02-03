شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع رغم زيادة الهلع من الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على الرغم من زيادة الهلع في الأسواق العالمية بشأن انتشار فيروس "كورونا" القاتل.



وتعرضت أسواق الأسهم الآسيوية لموجة هبوط حادة حيث تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بأكثر من 8% نتيجة القلق من الفيروس.

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وعلى أثر ذلك، أعلنت الحكومة الصينية ضخ سيولة بنحو 1.3 تريليون يوان (ما يقرب من 173 مليار دولار) في النظام المالي من أجل مواجهة مخاوف المستثمرين من كورونا ودعم الاقتصاد الذي سيتأثر على الأرجح بانتشار الفيروس.



هذا، ولقي ما يقرب من 362 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من سبعة عشر ألف آخرين بفيروس كورونا في الصين كما ظهرت المزيد من الحالات في دول أبرزهاالولايات المتحدة وفرنسا والإمارات وروسيا وكندا وأستراليا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.8 نقطة، وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.