شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره..و"برنت" يهبط بحوالي 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل المخاوف بشأن فيروس "كورونا" وتراجع الخام الأمريكي أدنى خمسين دوللارا في وقت سابق اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من عام.



وأعلنت الصين وفاة أكثر من 360 شخصا مع إصابة نحو 12 ألف شخص آخرين في ظل انتاشر سريع بفيروس كورونا وظهوره في المزيد من الدول.



ويخشى محللون من تأثير "كورونا" على النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم الطلب على الخام خاصة من ثاني أكبر اقتصا في العالم (الصين).

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ونقلت "رويترز" عن مصادر بأن "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارجها تدرس تقديم اجتماعها في الشهر الجاري بدلا من الشهر المقبل مع إمكانية خفض الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يومياً إضافية على الخفض الحالي المقدر بـ1.7 مليون برميل يومياً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 50.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 51.9 دولار وأقل سعر عند 49.9 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2.8% إلى 55.02 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم 56.7 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.