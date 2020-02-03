شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأسترالي تحسباً لانتشار فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي في ظل ترقب المستثمرين للمزيد من التطورات على صعيد انتشار فيروس "كورونا" القاتل.



وأعلنت الصين ارتفاع أعداد الوفيات من فيروس كورونا إلى أكثر من 360 شخصا بالإضافة إلى إصابة نحو 12 ألف ششخص آخرين في البلاد.



كما أعلنت الفلبينن وفاة أول حالة بالفيروس خارج الصين فيما كشفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن المزيد من الحالات.

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ومن جانبه، اكدت الحكومة الروسية الجديدة أنها ربما ترحل أي مصاب أجنبي بكورونا إلى بلاده خشية تفشي الفيروس.



وعلى صعيد الرحلات الجوية، أكدت العديد من شركات الطيران وقف رحلاتها من وإلى الصين بسبب انتشار الفيروس.



وأظهرت بيانات حكومية في أستراليا انخفاض عدد موافقات الرهن العقاري في البلاد بنسبةة 0.2% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 5%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6685، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6708 وأقل سعر عند 0.6683.