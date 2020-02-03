شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع. وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 0.55 %، ما يعادل 40.30 نقطة، ليصل عند مستوى 7326.31 نقطة.

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