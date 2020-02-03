شكرا لقرائتكم خبر عن تحسّن ملحوظ في نشاط المصانع بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وتعافي استثمار الشركات حيوي للإبقاء على أطول نمو في تاريخ الاقتصاد الأمريكي، وهو الآن في عامه الحادي عشر، يمضي قدما في مساره وسط علامات على ضعف في انفاق المستهلكين.
ونما أكبر اقتصاد في العالم 2.3 بالمئة في 2019، وهو أبطأ أداء في ثلاث سنوات، بعد نمو بلغ 2.9 بالمئة في 2018 .
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في الولايات المتحدة زاد إلى 50.9 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو ، وارتفاعا من 47.8 في ديسمبر كانون الأول.
وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11 في المئة من الاقتصاد الأمريكي.
وظل المؤشر دون مستوى 50 لخمسة أشهر متتالية. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 48.5 في يناير .
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