الاقتصاد

تحسّن ملحوظ في نشاط المصانع بأمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحسّن ملحوظ في نشاط المصانع بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

تعافى نشاط المصانع في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يناير بفعل قفزة في طلبات الشراء الجديدة بعد انكماشه لخمسة أشهر متتالية، وهو ما يثير آمالا بأن ركودا طويلا في استثمارات الشركات ربما وصل إلى منتهاه.

وتعافي استثمار الشركات حيوي للإبقاء على أطول نمو في تاريخ الاقتصاد الأمريكي، وهو الآن في عامه الحادي عشر، يمضي قدما في مساره وسط علامات على ضعف في انفاق المستهلكين.

ونما أكبر اقتصاد في العالم 2.3 بالمئة في 2019، وهو أبطأ أداء في ثلاث سنوات، بعد نمو بلغ 2.9 بالمئة في 2018 .

Advertisements

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في الولايات المتحدة زاد إلى 50.9 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو ، وارتفاعا من 47.8 في ديسمبر كانون الأول.

وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11 في المئة من الاقتصاد الأمريكي.

وظل المؤشر دون مستوى 50 لخمسة أشهر متتالية. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 48.5 في يناير .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحسّن ملحوظ في نشاط المصانع بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا