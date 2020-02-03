شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع متأثر بمخاوف الطلب على الخام في الصين والان نبدء بالتفاصيل
وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت دولاراً لتصل إلى 55.62 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2019.
وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا إلى 50.98 دولاراً للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 50.42 دولاراً، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ يناير 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يتراجع متأثر بمخاوف الطلب على الخام في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.