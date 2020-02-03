شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع متأثر بمخاوف الطلب على الخام في الصين والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أسعار النفط الهبوط أثناء التعاملات اليوم متأثرة بمخاوف بشأن الطلب على الخام في الصين بعد تفشي فيروس كورونا، رغم أن احتمالات تخفيضات إنتاجية أكبر من منظمة أوبك وحلفائها قدمت بعض الدعم للسوق.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت دولاراً لتصل إلى 55.62 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2019.

وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا إلى 50.98 دولاراً للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 50.42 دولاراً، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ يناير 2019.