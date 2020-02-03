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36 فريقا في هاكثون الريادة الصحي بغرفة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أسدلت لجنة ريادة الأعمال بغرفة مكة المكرمة الستار على المرحلة الأولى من هاكثون الريادة الصحي بدخوله مرحلة صقل الأفكار، والذي كانت أعماله قد انطلقت الخميس بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة 250 مشاركا ومشاركة، لعرض الأفكار، وتصميم حملة توعية صحية مبتكرة، تنفذ لتصبح مشروعا رياديا على أرض الواقع.

وناقشت لجنة التحكيم في هاكثون الريادة الصحي، الأفكار والمشاريع المطروحة، وخرجت بأفضل ثلاث أفكار، بعد تشكيل 36 فريقا للعمل على تنفيذ الأفكار وتطويرها، إضافة إلى تنفيذ جميع أفكار المشاركين على أرض الواقع خلال فترة تمتد حتى 29 فبراير 2020 لعرض المشاريع النهائية.

واستقطبت الفعالية 25 مشاركا من التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة - الشريك الاستراتيجي للهاكثون - إلى جانب جامعة أم القرى، وجمعية أصدقاء المجتمع، حيث شارك نحو 150 من طلاب وأساتذة جامعة أم القرى ومجموعة من المشاركين من مختلف مناطق المملكة.

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وأكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة المهندس محمد سيف الدين أن الهاكثون يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتنمية لأفكار الشباب والشابات وتحويلها إلى مشاريع ريادية ببصمة سعودية تسهم في بناء الوطن.

فيما أشار المشرف العام على الهاكثون، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور خالد أبوالشامات إلى أن الفعالية تعتمد على إقامة مشاريع حملات التوعية الصحية، ونتطلع إلى أفكار إبداعية من المشاركين لكي تقدم في صيغتها النهائية كنموذج تجاري.

وشهدت الفعالية عند انطلاقها حملات توعية صحية تحقق أهداف رؤية 2030 بأفكار جديدة، اعتبرها المشرف العام على الهاكثون محورا أساسيا في تصميم الحملات، وسيجري تفعيلها بعد الانتهاء من الهاكثون بـ 28 يوما.

وجمعت الفعالية ثلاثة تخصصات مختلفة، هي: التخصص الطبي بجميع فروعه من التمريض وطب الأسنان والطب البشري، والعلوم الصحية، والصحة العامة، وتخصص ريادة الأعمال بأقسامه التجاري والاستثماري والتسويقي، وتخصص الإبداع بأقسامه الإخراج والتصوير وصناعة الألعاب والانميشن وغيرها من التخصصات الإبداعية.