«سكني» يقدم تسهيلات لمنسوبي مؤسسة التقاعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
وقع وزير الإسكان ماجد الحقيل ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد النحاس، اتفاقية تعاون بين برنامج «سكني» والمؤسسة العامة للتقاعد، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لعملاء المؤسسة من المتقاعدين المستحقين للدعم السكني، إضافة لعملاء برنامج «مساكن» الذي يوفر الحلول التمويلية اللازمة وفق شروط ميسرة لكل موظفي الدولة والقطاع الخاص وجميع المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن سعيد، أن إدارة الإسكان المؤسسي تسعى من مثل هذه الاتفاقية للوصول لعملاء المؤسسة ومنسوبيها، وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل المؤسسة لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في مقر المؤسسة، لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لعملائها، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إلى جانب عرض الوحدات السكنية تحت الإنشاء للاختيار منها، وتمكين الاستفادة من الخيارات السكنية الأخرى مثل شراء الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي، وغير ذلك من التسهيلات الأخرى.
اتفاقيات سكني:
- وزارة الحرس الوطني
- وزارة التعليم
- وزارة المالية
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- وزارة الصحة
- وزارة الخدمة المدنية
- وزارة العدل
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- وزارة النقل
- وزارة التجارة والاستثمار
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- مستشفى الملك فيصل التخصصي
- مستشفى الملك خالد للعيون
- الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
- المؤسسة العامة للتقاعد
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