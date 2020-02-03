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التقنيات الناشئة على طاولة مجموعة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تصدرت قضية التوجهات التقنية الحالية والناشئة نقاشات الاجتماع الأول لفريق عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين المنعقد هذا الأسبوع في الرياض.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمحوري رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وهما (تمكين الإنسان، وتشكيل آفاق جديدة)، كما ركز الاجتماع الذي استمر يومين على عدد من الموضوعات التي نوقشت خلال الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين.

وكانت وفود مجموعة العشرين قد ناقشت الفرص السانحة لتشكيل أثر إيجابي، وإمكانات التطور الرقمي، إضافة إلى التحديات والمخاطر الملحة التي تستدعي تعاونا عالميا.

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يذكر أن الذكاء الاصطناعي وهو إحدى التقنيات التحولية الناشئة قد أسهم مؤخرا وبصورة سريعة في إحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعل الأشخاص مع بعضهم، وأثر على مجموعة كبيرة من القطاعات.

وفي ضوء ذلك، تعتزم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مواصلة النقاشات بشأن الذكاء الاصطناعي كجزء من برنامج رئاستها لعام 2020.

والمعروف أيضا أن الزيادة السريعة في رقمنة الاقتصاد والنشاط الاجتماعي أدت إلى توسع غير مسبوق في عملية جمع البيانات واستخدامها ونقلها، لذا تناول الاجتماع كذلك كيفية تحسين التدفقات البيانية عبر الحدود وتخطي العوائق.

وتخلل الاجتماع نقاشات بشأن المدن الذكية، ركزت على بناء مستقبل واعد للتطبيقات التقنية في المراكز المدنية ووسائل النقل الذكية، وبحث الأعضاء كذلك سبل تطوير أدوات قياس الاقتصاد الرقمي لتحسين عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة.

وكان فريق عمل الاقتصاد الرقمي قد ناقش قضية الأمن السيبراني، بهدف تحسين صمود الأنظمة الاقتصادية العالمية والتعامل مع التحديات العالمية المتزايدة، وذلك نظرا إلى حجم الخسائر الاقتصادية المتكبدة من الهجمات السيبرانية.