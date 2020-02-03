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1.7 مليار في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر يناير.. 71% للعسكريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أودع صندوق التنمية العقارية نحو 1.7 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يناير 2020.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي في بيان أمس أن 342 مليون ريال خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما قدم 1.2 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، وتمثل 71.4% من إجمالي الدعم لشهر يناير، و143 مليون ريال دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.

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وأفاد بأن إجمالي المبالغ التي أودعها الصندوق في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يناير 2020 بلغ نحو 14.8 مليارا، موضحا أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 10.7 مليارات، بينما بلغ دعم التمويل المدعوم 2.7 مليار، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1.3 مليار.

وأكد التزام الصندوق للعام الرابع على التوالي بإيداع مبالغ الدعم الشهرية في حسابات مستفيدي برنامج التمويل المدعوم ومبادراته منذ إعلان برنامج التحول عام2017، موضحا أن عام 2019م كان استثنائيا في حجم عقود التمويل الموقعة حسب ما أعلنت عنه «ساما»، حيث تم توقيع أكثر من 179217 عقدا تمويليا مقارنة بــ 50.496 عقدا عام 2018، مشيرا إلى أن الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل سجل أرقاما قياسية في تاريخه لعقود التمويل العقاري.

وسهل صندوق التنمية العقارية الحصول على التمويل العقاري المدعوم الكترونيا من خلال أكثر من 30 خدمة الكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.