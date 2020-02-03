شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم على الرغم من استمرار المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" القاتل في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.



وذكر مسؤولون بالحكومة الإندونيسية أنهم لا يتوقعوون تأثر أنشطة إنتاج النيكل وغيره من المعادن الصناعية بتفشي فيروس "كورونا".



وأوضحت صناعة تعدين النيكل في إندونيسيا بأن العمالة الصينية لديهم لم تظهر بها أي إصابات بفيروس كورونا وأن أنشطة الإنتاج تجري على ما يرام.

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ويخشى محللون من تأثير انتشار فيروس كورونا سلبياً في أعمال التعدين والإنتاج وأيضاً امتداد ذلك إلى التأثير على الطلب على معادن صناعية مثل النيكل المستخدم في صناعة الصلب بشكل كبير.



ومن جانبها، أعلنت الحكومة الصينية زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى نحو 361 شخصاً فضلا عن إصابة ما يقرب من 12 ألف حالة، وظهور حالات إصابة في نحو 24 دولة على مستوى العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 12726.8 دولار للطن بعد إغلاق جلسة الجمعة عند 11330.9 دولار.