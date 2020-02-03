شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتال للاستثمارات تتوقع مواجهة بنوك الخليج تحديات بأرباحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، أن تواجه البنوك المدرجة بأسواق الأسهم الخليجية تباطؤاً في أرباحها، مع الضغوط على نمو الإقراض، وفي ضوء تراجع أسعار الفائدة.

وأشار في مقابلة مع قناة العربية إلى أن نمو القروض في السعودية، كان منحصراً في القروض الإسكانية بحكم رؤية 2030، التي تستهدف رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60%.

واستبعد أن تشهد محفظة القروض ككل في بنوك الخليج، نمواً بالشكل الكبير، مستعرضاً تحديات عدة تنشأ على ربحية البنوك مع خفض أسعار أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات العام الماضي.

ولفت إلى تحدٍّ آخر يتمثل في ارتفاع كلفة المخاطر لثلاثة عوامل مجتمعة تتمثل في: تباطؤ الربحية، وتراجع العائد على حقوق المساهمين، ودخول أسهم البنوك الخليجية في مؤشرات الأسواق الناشئة.