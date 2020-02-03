شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المصروفات التشغيلية يهبط بأرباح "بنك الكويت الدولي" 20% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك الكويت الدولي، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع أرباحه بنسبة 19.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي ربح بلغ 4.3 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود التراجع في الأرباح خلال الربع الرابع من العام الجاري إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية والمخصصات.

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وحققت البنك أرباح تشغيلية بلغت 6.8 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 8.3 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 17.1 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 20.9 مليون دينار في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 17.9%.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 68.5 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 66.6 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2.8%.

يُذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 12.8 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 17.3%.