شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "ساسكو" تبدأ العمل باتفاقيتها مع "الجمارك السعودية" والان مع بالتفاصيل
وأفادت ساسكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عملية التشغيل بدأت في عدد من المنافذ الجمركية وأبرزها جمرك البطحاء، الخفجي، الرقعي، الحديثة، حالة عمار، جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام، ضباء، والميناء الجاف بالرياض.
وأشارت الشركة إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي لهذه العملية في الوقت الحالي لإعتماده على المبيعات الفعلية لدفاتر التير.
وبحسب البيان، من المتوقع أن يظهر الأُثر المالي لهذا التغير إعتباراً من الربع الثاني من عام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 25.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018
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