شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "ساسكو" تبدأ العمل باتفاقيتها مع "الجمارك السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن قيام شركتها التابعة "النادي السعودي للسيارات - ساتا" بالبدء في العمليات التشغيلية لاتفاقيتها مع الهيئة العامة للجمارك السعودية لتفعيل العمل للإتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (TIR).

وأفادت ساسكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عملية التشغيل بدأت في عدد من المنافذ الجمركية وأبرزها جمرك البطحاء، الخفجي، الرقعي، الحديثة، حالة عمار، جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام، ضباء، والميناء الجاف بالرياض.

وأشارت الشركة إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي لهذه العملية في الوقت الحالي لإعتماده على المبيعات الفعلية لدفاتر التير.

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وبحسب البيان، من المتوقع أن يظهر الأُثر المالي لهذا التغير إعتباراً من الربع الثاني من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 25.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018