شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد أسوا أسبوع في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 63.62 نقطة أو 0.23 بالمئة ليصل إلى 28319.65 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا 10.14 نقاط أو 0.031 بالمئة إلى 3235.66 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 39.79 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 9190.72 نقطة.
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