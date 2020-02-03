شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد أسوا أسبوع في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند بدء جلسات التداول اليوم بعد أن سجلت أسوأ أسبوع لها في أربعة أشهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 63.62 نقطة أو 0.23 بالمئة ليصل إلى 28319.65 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا 10.14 نقاط أو 0.031 بالمئة إلى 3235.66 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 39.79 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 9190.72 نقطة.