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جدوى للاستثمار تكمل أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية تحت رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

أعلنت اليوم شركة جدوى للاستثمار، الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية، عن إتمام مبادرة تخصيص شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية (مديكال)، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك عن طريق بيع حصة أغلبية لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، حيث عملت شركة جدوى للاستثمار كمستشار مالي حصري للخطوط الجوية العربية السعودية في عملية التخصيص. وتتميز هذه المبادرة بكونها أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية تحت رؤية 2030. وتقوم شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية بتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووحداتها وشركاتها التابعة وذلك لما يقارب 140 ألف مستفيد من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها التابعة. كما أن شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية تعد أكبر مركز متخصص في تقديم خدمات الطب المهني وطب الطيران في المملكة، والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر من 15 ألف طيار ومضيف وطاقم جوي في المملكة. وقد قامت شركة جدوى للاستثمار خلال عملية التخصيص بتقديم المشورة حول عدة جوانب تضمنت تحويل نموذج عمل الخدمات الطبية من مركز تكلفة يعمل تحت إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية إلى شركة ربحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير لمنسوبي المؤسسة. وفي هذا الصدد أفاد الدكتور محمد بن هاشم بافقيه، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية: "بدأت الخطوط السعودية للخدمات الطبية في عام 1970م بتقديم خدماتها لمنسوبي المؤسسة وذويهم. وقامت الخطوط الجوية العربية السعودية وفق خطتها الاستراتيجية وفي إطار تخصيص مجموعة الناقل الوطني بالاستعانة بشركة جدوى للاستثمار لتقديم خدماتها فيما يتعلق بعملية التخصيص. وخلال هذه الفترة، تم تحويل نموذج عمل الشركة بالكامل ليتواكب مع متطلبات عملية التخصيص، وكانت جهود شركة جدوى للاستثمار منذ انطلاق المشروع عامل أساسي ساهم في توفير مقومات النجاح لهذه المبادرة والتي تكللت ولله الحمد بالشراكة الاستراتيجية مع أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المملكة". وبهذه المناسبة أفاد طارق بن زياد السديري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "نحن فخورون بالعمل مع الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية من خلال تقديم خدمات المصرفية الاستثمارية لدعم هذه المبادرة الهامّة، والتي تعد أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية تحت برنامج التخصيص. ونحن على يقين أن تخصيص شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية هو نموذج للفرص الواعدة المطروحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق رؤية 2030."