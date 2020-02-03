شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال يناير/كانون الثاني الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/تموز عام 2019.

وكشفت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" عن ارتفاع المؤشر إلى 50.9 نقطة في الشهر الماضي بينما توققع محللون ارتفاعه إلى 48.5 نقطة من 47.8 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.

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