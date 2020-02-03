شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة متعافيةً من خسائر الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الإثنين حيث تعافت بشكل جزئي من الخسائر الحادة التي سجلتها في الأسبوع الماضي عندما اننخفض "داو جونز" بأكثر من 600 نقطة.



وتترقب الأسواق عن كثب التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم.

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وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 361 شخصاً بينما أصيب أكثر من 12 ألف حالة، وظهرت إصابات في المزيد من الدول حول العالم.



وتتدفق نتائج أعمال الشركات في البورصة الأمريكية حيث ستعلن "الفابت" - مالكة محرك البحث الإلكتروني "جوجل" - في وقت لاحق اليوم عن نتائج أعمالها الفصلية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 325 نقطة) إلى 28581 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 101 نقطة) إلى 9251 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3250 نقطة.