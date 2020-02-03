شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عُمان بـ2.50 دولار ليسجل 55.38 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر إبريل القادم اليوم 55.38 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضا بلغ2.50 دولار .

يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير الحالي بلغ 65.49 دولارًا مرتفعًا بمقدار 2.68 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

فيما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" الیوم أن سعر سلة خاماتها المكون من 14خام ارتفع یوم الجمعة الماضية بـ 14 سنتا لیسجل 58.94 دولارا للبرميل مقارنة ب 58.80 دولارا للبرميل یوم الخمیس الماضي.

وأضافت منظمة الدول المصدرة للنفط ط اوبك ط بأن المعدل الشھري لسعر سلة أوبك لشھر ینایر بلغ 60.29 دولار أما فيما يتعلق بشھر ديسمبر الماضي فبلغ 66.48 دولارا للبرمیل الأمر الذي یظھر أن سعر السلة بلغ منذ بدایة العام الجاري وحتى نھایة الأسبوع الماضي 65.10 دولارا للبرمیل.

واليوم تراجعت أسعار خام برنت، إلى أقل مستوياتها فيما يزيد على عام نتيجة المخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وسجل خام برنت 56.44 دولار للبرميل، منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.3%، وانخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.1% مسجلة 55.42 دولار في وقت سابق وهو أقل مستوى منذ الرابع من يناير 2019.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 51.66 دولار للبرميل بعدما سجل أقل مستوى للجلسة عند 50.42 دولار بانخفاض 2.2% وهو أقل سعر منذ 14 يناير 2019.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها أو ما يعرف بـ "اوبك + " اجتماع خلال شهر فبراير الجاري من أجل مناقشة تأثير فيروس كورونا على الطلب عالميا علي النفط .