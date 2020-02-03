شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر خامات "أوبك" 14 سنتا ليسجل 58.94 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" الیوم أن سعر سلة خاماتها المكون من 14خام ارتفع یوم الجمعة الماضية بـ 14 سنتا لیسجل 58.94 دولارا للبرميل مقارنة ب 58.80 دولارا للبرميل یوم الخمیس الماضي.

وأضافت منظمة الدول المصدرة للنفط ط اوبك ط بأن المعدل الشھري لسعر سلة أوبك لشھر ینایر بلغ 60.29 دولار أما فيما يتعلق بشھر ديسمبر الماضي فبلغ 66.48 دولارا للبرمیل الأمر الذي یظھر أن سعر السلة بلغ منذ بدایة العام الجاري وحتى نھایة الأسبوع الماضي 65.10 دولارا للبرمیل.

وأشارت "أوبك "إلي أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ64.04 دولار للبرمیل.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها أو ما يعرف بـ "اوبك + " اجتماع خلال شهر فبراير الجاري من أجل مناقشة تأثير فيروس كورونا على الطلب عالميا علي النفط .

واليوم تراجعت أسعار خام برنت، إلى أقل مستوياتها فيما يزيد على عام نتيجة المخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أعقاب تفشي فيروس كورونا .

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وسجل خام برنت 56.44 دولار للبرميل، منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.3%، وانخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.1% مسجلة 55.42 دولار في وقت سابق وهو أقل مستوى منذ الرابع من يناير 2019.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 51.66 دولار للبرميل بعدما سجل أقل مستوى للجلسة عند 50.42 دولار بانخفاض 2.2% وهو أقل سعر منذ 14 يناير 2019.