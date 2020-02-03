مصادر: أوبك تدرس خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا إضافية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران في أوبك ومصدر مطلع بالقطاع اليوم الاثنين، إن أوبك وحلفاءها يدرسون خفض إنتاجهم النفطي 500 ألف برميل يوميا إضافية بسبب أثر الفيروس التاجي على الطلب.
وقال أحد مصدري أوبك إن التحالف المعروف باسم أوبك+ يدرس عقد اجتماع وزاري في 14 و15 فبراير، أي قبل الموعد المقرر للاجتماع في مارس .
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