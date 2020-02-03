شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع انتعاش مستويات طلب العملة الأمريكية مرة أخرى كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال كانون الثاني/يناير ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 97.73 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.37 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.37 نقطة.

فقد مؤشر الدولار يوم الجمعة نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.35 نقطة ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات كانون الثاني/يناير المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بحوالي 0.9% ، فى ثاني مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،بفضل الطلب المرتفع على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق.

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حيث لا يزال فيروس كورونا الجديد ينتشر على نطاق واسع فى الصين ،الأمر الذي من المؤكد أن يؤثرا سلبا على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 17,206 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 361 حالة ، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وفرض المزيد من القيود على السفر.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدى متانة مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول 2020.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 48.5 نقطة خلال كانون الثاني/يناير من مستوى 47.2 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر.