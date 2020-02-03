شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تكبد أول خسارة خلال 4 أيام بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف الطلب الفعلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بأكثر من اثنين بالمئة ،على وشك تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى مخاوف الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم".

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.2% إلى مستوي 17.70$ ، من مستوي الافتتاح عند 18.10$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 18.20$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي.

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وعلى صعيد تعاملات كانون الثاني/يناير المنقضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بحوالي 0.9% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بفضل الطلب المرتفع على أصول الملاذات الآمنة ، بعد انتشار فيروس كورونا فى الصين.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

وبخلاف انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ، يضغط على أسعار الفضة مخاوف حيال الطلب الفعلي فى الصين ، خاصة مع تفشي انتشار فيروس كورونا فى البلاد ،وتضرر أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم من هذا الوباء القاتل.