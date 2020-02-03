شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يتراجع وسط مساع صينية للحد من أضرار الفيروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد الذهب العالمى1%، لينزل عن أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع مع تحرك الصين لحماية اقتصادها من تأثير الفيروس التاجي وصعود الدولار نتيجة لتدفقات على أصول الملاذ الآمن.
وخسر الذهب في المعاملات الفورية ما يصل إلى 1%، ونزل 0.7% إلى 1578.26 دولار للأوقية.
وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة، وفي العقود الأمريكية الآجلة، هبط الذهب 0.3% إلى 1582.90 دولار.
وارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية قليلا لكن الأسهم العالمية هبطت لأقل مستوى في سبعة أسابيع، وارتفع الدولار نحو 0.3% مقابل منافسيه الرئيسيين بعدما تعافى من أقل مستوى من أسبوعين الذي لامسه الجلسة السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2277.65 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.3 % إلى 17.79 دولار وتراجع البلاتين 0.3% إلى 953.75 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب العالمى يتراجع وسط مساع صينية للحد من أضرار الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.