شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية تتابع الإجراءات الوقائية للعاملين بالمنطقة الصناعية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت المنطقة الاقتصادية بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الصحة بالمحافظة والطب الوقائي، بإجراء زيارات ميدانية للمصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية الصينية وإجراء الكشف الطبي للعاملين للتأكد من خلو هذه المصانع والعاملين من أية أعراض أو حالات اشتباه بأية فيروسات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا السياق، قال اللواء شعبان إن المنطقة الاقتصادية آمنة تماما وتم التأكد من عدم وجود أية إصابات أو حالات اشتباه لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنطقة الصناعية الصينية.

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وأنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون 83 لسنة 2002 "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" بموجب القانون 27 لعام 2015، وتتكون المنطقة الإقتصادية من ست موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق إقتصادية بمساحة إجمالية حوالى 461 كيلو متر مربع، ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية إلي جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.