شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل حالة الارتياح التي تسيطر على المستثمرين ، بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي ، وتظل المكاسب محدود مع ترقب تطورات الأوضاع حول تفاقم انتشار فيروس كورونا فى الصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ايطاليا و بريطانيا.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 3.0% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى نحو ستة أشهر ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تفشي فيروس كورونا الجديد فى الصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.5% ، بعد التصريحات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

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وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن تفشي فيروس كورونا فى الصين ،و انتشاره إلى نحو 18 دولة ، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة ، لكنها فى الوقت نفسه عارضت القيود المبالغ فيها على حركة السفر والتجارة الدولية.

تتابع أسواق المال العالمية عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا فى الصين ، والذي أودي إلى وفاة من 361 شخصا وإصابة أكثر من 17,205 حالة ، على حسب أخر تحديث صادر عن لجنة الصحة الوطنية الصينية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بحوالي 1.8% ، بفعل تزايد القلق بشأن النمو العالمي وسط انتشار فيروس كورونا ، وبعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.2 % ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 بحوالي 0.25%.

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.4% ،ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بفضل تراجع الجنيه الإسترليني الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.