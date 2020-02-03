شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.25% إلى 1,573.49$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,593.24$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,593.38$ الأعلى منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.95% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط مستويات الدولار الأمريكي ، بالإضافة الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.15% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

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وبالنسبة لتعاملات كانون الثاني/يناير ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 4.5% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس الماضي ، بفضل تسارع الطلب على أصول الملاذات الآمنة، فى ظل تصاعد المخاوف حيال انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

قفزت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,593.38$ للأونصة ، بعد الأخبار القادمة من الصين ،والتي تؤكد على استمرار الانتشار السريع لفيروس كورونا.

فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين يوم الاثنين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 17,205 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 361 حالة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 0.29 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 903.21 طن متري ، متخليا عن أعلى مستوى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 903.50 طن متري.