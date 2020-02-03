شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها بفعل مخاوف الطلب الصيني بعد تفاقم تفشي فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى ستة أشهر ، وخام برنت أدنى مستوى فى عام ، بفعل تصاعد المخاوف حيال تباطؤ الطلب فى الصين ، فى ظل تفاقم تفشي وباء كورونا الجديد ،وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 50.61$ الأدنى منذ 7 آب/أغسطس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 50.98$، وسجل أعلى مستوي عند 51.92$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 55.46$ للبرميل الأدنى منذ 4 كانون الثاني/يناير 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 56.10$ ، وسجل أعلى مستوي عند 56.64$.

عند تسوية الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.6% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 17 أيلول /سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 5% ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

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وبالنسبة لتعاملات شهر كانون الثاني/يناير ،فقدت أسعار النفط متوسط 15% ، فى أول خسارة شهرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وتعاذ تلك الخسارة الشهرية الضخمة ، إلى الانتشار السريع لفيروس كورونا فى الصين ، بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

فى ظل تراجع مستويات الطلب والاستهلاك المحلي فى البلاد ، أعلنت شركة سينوبك أكبر شركة تكرير فى الصين ، خفض الإنتاج اليومي بنحو 12% الشهر الجاري.

يأتي هذا التراجع فى ظل إلغاء شركات الطيران رحلات لوقف انتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تأجيل إعادة فتح المصانع والمنشآت فى بعض المقاطعات الصينية عقب انتهاء عطلة السنة القمرية الجديدة.

وفى أحدث البيانات ، أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الاثنين ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 17,205 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 361 حالة.