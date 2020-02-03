شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول مستوى 56.00 ولا يزال فوقه، بانتظار الحصول على حافز سلبي يكفي لدفع السعر لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، حيث تتواجد أهدافنا التالية عند 54.90 ثم 53.55.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع التذكير بأن الفشل بكسر المستوى المذكور أعلاه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 59.60 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 57.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط