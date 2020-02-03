شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط عملية إعادة اختبار لمستوى 51.80 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 50.00 ثم 48.30 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 51.80 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط