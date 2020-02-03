شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الطفيف ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، لكنه يحافظ على استقراره فوق الدعم المحوري 17.60، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 18.38، بينما يمثل كسر 17.60 عامل سلبي سيضغط على السعر لتكبّد خسائر لحظية تصل إلى 16.96 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد