شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لمستوى 1575.90 ويحافظ على ثباته فوقه، ويقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي مستمر للسعر، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك التخلص من عزمه السلبي.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1611.20، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق مستويات 1575.90 و1568.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1595.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير