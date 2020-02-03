شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1.3150 ويستقر دونه من جديد، مما يعيد تفعيل السيناريو التصحيحي الهابط الذي يستهدف زيارة مستوى 1.2920 كمحطة سلبية تالية، مع الإشارة إلى أن الانخفاض سيكون مرجحاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3150 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط