مايكروسوفت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 03-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.48% بما يعادل -2.55 نقطة ليستقر السهم عند سعر 170.23 دولار، ويأتي هذا التراجع في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 166.36، ليستهدف مستوى المقاومة 175.00. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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