شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يجني أرباحه – تحليل – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.02% بما يعادل -2.21 نقطة ليستقر السهم عند سعر 213.97 دولار، ويأتي انخفاض السهم في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 215.58، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 221.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه