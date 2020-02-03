شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يؤكد على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وذلك بعد ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستسلم بذلك لضغطه السلبي، وليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.87% بما يعادل -5.12 نقطة ليستقر عند سعر 173.22 دولار، ويأتي ذلك بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 178.57، ليستهدف مستوى الدعم المهم 162.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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