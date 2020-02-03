إكسون موبيل يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 03-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم إكسون موبيل (XOM) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -4.12% بما يعادل -2.67 نقطة ليستقر السهم عند سعر 62.12 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة لتصريف تشبعه البيعي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 65.10، ليستهدف أولى مستويات الدعم 59.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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