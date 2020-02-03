شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يرتفع بعد استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 0.50 نقطة ليستقر السهم عند سعر 138.31 دولار، ويدعم السهم أيضاً بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 140.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 145.40.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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