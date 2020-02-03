شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تراجع عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الذهب بمعدل واحدا بالمئة، لينزل عن أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع مع تحرك الصين لحماية اقتصادها من تأثير الفيروس التاجي وصعود الدولار نتيجة لتدفقات على أصول الملاذ الآمن.

خسر الذهب في المعاملات الفورية ما يصل إلى واحد بالمئة، وبحلول الساعة 1033 بتوقيت جرينتش، نزل 0.7 بالمئة إلى 1578.26 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة. وفي العقود الأمريكية الآجلة، هبط الذهب 0.3 بالمئة إلى 1582.90 دولار.