شكرا لقرائتكم خبر عن التقنيات الناشئة والأمن السيبراني على أجندة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

تصدرت قضية التوجهات التقنية الحالية والناشئة نقاشات الاجتماع الأول لفريق عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين والمنعقد هذا الأسبوع في الرياض.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمحوري رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وهماتمكين الإنسان، وتشكيل آفاق جديدة. كما ر كز الاجتماع الذي استمر لمدة يومين على عددٍ من المواضيع التي نوقشت خلال الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين.

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وكانت وفود مجموعة العشرين قد ناقشت الفرص السانحة لتشكيل أثر إيجابي، وإمكانيات التطور الرقمي، بالإضافة إلى التحديات والمخاطر الملحة التي تستدعي تعاونا عالميا. يذكر أن الذكاء االصطناعي وهو أحد التقنيات التحولية الناشئة قد ساهم مؤخرا وبصورة سريعة في إحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض وأثر على مجموعة كبيرة من القطاعات.

وفي ضوء ذلك، تعتزم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مواصلة النقاشات بشأن الذكاء الصطناعي كجزء من برنامج رئاستها لعام 2020.

وتناول الاجتماع كيفية تحسين التدفقات البيانية عبر الحدود وتخطي العوائق، وبحث الأعضاء كذلك سبل تطوير أدوات قياس الاقتصاد الرقمي لتحسين عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وقد ناقش كذلك قضية الأمن السيبراني بهدف تحسين صمود الأنظمة الاقتصادية العالمية والتعامل مع التحديات العالمية المتزايدة وذلك نظرا إلى حجم الخسائر الاقتصادية المتكبدة من الهجمات السيبرانية.